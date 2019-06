Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach VU-Flucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Freitag, 28.06., gegen 15:20 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Lorscher Straße/Tiergartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein aus der Tiergartenstraße in Richtung Lorsch einbiegendes türkisfarbenes Mercedes Cabrio einen auf der Lorscher Straße wartenden PKW beschädigte. Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 350 EUR. Hinweise werden an die Polizeistation Heppenheim unter Tel. 06252/706-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Lenz, POK

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell