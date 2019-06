Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zahlungsstreit eskaliert

20-Jähriger verbringt Nacht im Polizeigewahrsam

Darmstadt (ots)

Mit einer Krankenkassenkarte versuchte am Donnerstagabend (27.06.) ein 20-jährige Kunde sein bestelltes Essen zu bezahlen. Wegen der dabei entstandenen Zahlungsprobleme kam es zwischen einem Mitarbeiter eines Schnellrestaurants am Luisenplatz und dem 20-Jährigen zu verbalen Streitigkeiten, die kurze Zeit später in einer handgreiflichen Auseinandersetzung gipfelte. Der aufbrausende Kunde soll den Angestellten hinter der Theke geschlagen und getreten haben. Selbst einen zu Hilfe eilenden Kollegen soll der Mann angegriffen haben und verletzte beide dadurch leicht. Erst als ein weiterer Mitarbeiter in die Situation eingriff, gelang es dem Trio den gewalttätigen Widersacher auf den Boden zu bringen. Auch gegenüber der alarmierten Beamten zeigte sich der 20-Jährige weiterhin aggressiv und wurde daraufhin zum Polizeirevier verbracht. Ein bei dem jungen Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,15 Promille. Zur Sicherheit verbrachte er die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Zudem wird er sich zukünftig in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.

