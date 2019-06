Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Polizei ermittelt nach Diebstahl von Autoreifen

Weiterstadt (ots)

Von einem Autohof in der Rudolf-Diesel-Straße erbeuteten Diebe am frühen Donnerstagmorgen (27.06.) zwei Sätze Komplettreifen im Wert von über 6600 Euro. Gegen kurz nach Mitternacht sollen die Täter über den Zaun auf das Gelände gelangt sein. Nur etwa eine Stunde später flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Für den Abtransport nutzten die Diebe womöglich ein geeignetes Fahrzeug. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler des 3. Polizeireviers in Arheilgen Zeugen, die zu dieser Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben (06151/969-0).

