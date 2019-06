Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Farbe über Auto geschüttet

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Geschätzte 500 Euro wird ein Opelbesitzer investieren müssen, um seinen grauen Corsa von schwarzer Farbe befreien zu können. Augenscheinlich gezielt schüttete der gesuchte Täter am Donnerstag (27.6.) gegen 4 Uhr die Farbe nur über den Corsa aus. Zeugen, die die Tat in der Gutenbergstraße beobachtet haben, sahen den Täter noch in Richtung Friedensstraße flüchten.

Die Sachbeschädigung wird von den Ermittlern in Heppenheim (DEG) bearbeitet. Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell