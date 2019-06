Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brand in Erdgeschosswohnung

Ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Thomasstraße wurde der Rettungsleitstelle am Freitagvormittag (28.06.) gegen 11.15 Uhr gemeldet.

Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Die Bewohner der vom Feuer betroffenen Erdgeschosswohnung waren nicht zu Hause. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Zur Brandursache und Schadenshöhe sind gegenwärtig noch keine Angaben möglich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

