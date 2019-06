Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auto aufgebockt und Reifen gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Donnerstagmorgen (27.06.) der Polizei einen in der Arheilger Straße aufgebockten braunen BMW ohne Reifen. Das Fahrzeug konnte im Anschluss von einer Streife auf Ziegelsteinen stehend vorgefunden werden. Allem Anschein nach haben Diebe die vier Reifen samt Felgen gestohlen. Die Beamten stellten auch Schäden an der Karosserie fest. Wie hoch der Schaden ausfällt und wie lange die Tatzeit zurückliegt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu diesem Vorfall nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe City entgegen (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell