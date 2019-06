Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Exhibitionist auf Bahnsteig

Bischofsheim (ots)

Ein Unbekannter zeigte sich in der Nacht zum Freitag (28.06.) gegen 3.50 Uhr, auf dem Bahnsteig stehend, den Fahrgästen einer gerade im Bahnhof an Gleis 4 haltenden S-Bahn in schamverletzender Weise.

Der Mann ist 30-40 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß und schlank. Der Unbekannte hat blonde Haare und trug eine Jeans sowie ein helles Hemd.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

