Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Schlüssel gestohlen und Tasche aus Auto gestohlen

Bensheim (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Donnerstagabend (27.06.) mit einem gestohlenen Schlüssel ein Fahrzeug im Stadtteil Fehlheim geöffnet und eine Tasche gestohlen. Zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr war der Kriminelle in die Umkleidekabine eines Sportvereins in der Hofgartenstraße gelangt und hatte hier den Fahrzeugschlüssel mitgenommen. Anschließend öffnete er damit das passende Auto und entwendete eine im Innenraum zurückgelassene Umhängetasche samt Portemonnaie. Aus der Geldbörse erbeutete der Täter 15 Euro und warf die Tasche in der Nähe des Tatortes in ein Gebüsch.

Einem Zeugen war der mutmaßliche Dieb aufgefallen. Der Beobachtete ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und einem bunten Hemd. Auffällig war der Oberlippenbart, ein spitzer Kinnbart sowie eine Zahnlücke. Die Ermittler der Polizei in Bensheim haben Strafanzeige erstattet und suchen Zeugen, die den Beschriebenen in Tatortnähe gesehen haben. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu erreichen.

