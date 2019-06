Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Frau sexuell belästigt

Wer kann Hinweise geben

Darmstadt (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein 36-jähriger Mann in den Verdacht eine 20-jährige Frau am frühen Mittwochmorgen (26.06.) in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr erst verfolgt und dann unsittlich berührt zu haben. Ab dem Rhönring bis in die Gießener Straße sei er der jungen Frau gefolgt. Die 20-Jährige sprach den Mann daraufhin an. Nach einem kurzen Gespräch wollte sie ihren Weg weiter fortsetzen, in diesem Moment griff der Tatverdächtige ihr wohl unter den Rock und ging anschließend in Richtung Hundertwasserhaus davon.

Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

