Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zuerst geklingelt und dann versucht einzubrechen/Zeugen gesucht

Raunheim (ots)

An der Tür einer Erdgeschosswohnung in der Katharinenstraße klingelte eine Frau am Mittwochabend (26.06.) gegen 20.45 Uhr Sturm. Zudem schlich ein Mann ums Haus und klopfte gegen ein Fenster. Das dort wohnhafte Seniorenehepaar reagierte nicht darauf und ließ die Sache zunächst auf sich beruhen.

Etwa 20 Minuten später bemerken die Bewohner ein Geräusch am Küchenfenster und erblickten zudem beim Blick durch die Scheibe einen von einer Hand umklammerten Schraubenzieher. Als sie anschließend die Tür öffnen, um nachzuschauen, erblicken sie fünf in Richtung Bahnhofsstraße flüchtende Personen.

Die vier Männer und eine Frau sind allesamt zwischen 30 und 40 Jahre alt. Die Tatverdächtige trug eine Brille, ein helles Oberteil und hatte die mittelblonden Haare zum Zopf gebunden. Einer ihrer Begleiter hatte auffallend sonnengebräunte Haut, ein anderer war recht kräftig.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

