Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Bewohner schreckt Diebe auf

Duo erbeutet schwarze Ledergeldbörse

Groß-Umstadt (ots)

Eine schwarze Ledergeldbörse mit mehreren Hundert Euro sowie einigen persönlichen Dokumenten erbeuteten Diebe am frühen Donnerstagmorgen (27.06.) aus einem Haus in der Johannes-Lampe-Straße. Gegen 3.30 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Räumlichkeiten. Wegen der verursachten Geräusche bei ihrer Suche nach Beute ertappte der 55-jährige Bewohner das Duo, das daraufhin flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den beiden Dieben verlief bislang ohne Erfolg. Bei den Flüchtigen soll es sich um zwei junge Männer gehandelt haben, die dunkel gekleidet waren. Einer der Beiden wurde als etwa 1,60 Meter groß und zwischen 14 und 18 Jahren alt beschrieben. Zudem trug er wohl einen dunklen Turnbeutel mit sich. Der Andere soll circa 1,80 Meter groß sowie zwischen 18 und 20 Jahren alt gewesen sein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das Duo geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg zu melden (06071/9656-0).

