Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Schränke in Lagerhalle durchwühlt

Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Mehrere Schränke in einer Lagerhalle sind am Donnerstagmorgen (27.6.) von Kriminellen durchsucht wurden. Weil die Täter zuvor die Eingangstür gewaltsam aufbrachen, hatte der Alarm des Gebäudes, gegen 5 Uhr, ausgelöst. Ob und in welchem Umfang die ungebetenen Gäste fündig wurden ist abschließend noch nicht geklärt. Unerkannt gelang ihnen bislang die Flucht. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall, nimmt die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9693610 entgegen.

