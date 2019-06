Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tasche aus Handschuhfach gestohlen

Darmstadt (ots)

Eine braune Tasche mit Personaldokumenten und eine geringe Summe Münzgeld haben bislang noch unbekannte Diebe aus einem in der Pallaswiesenstraße geparkten, schwarzen Mercedes gestohlen. Auf welche Weise die Täter in der Nacht zum Donnerstag (26.-27.6) in das Fahrzeug gelangten, um an das Handschuhfach zu kommen, ist derzeit noch unklar. Unerkannt traten sie die Flucht mit ihrer Beute an. Zeugenhinweise werden an die Beamten der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

