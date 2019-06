POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Südhessen

Am 26.06.19, zwischen 12:05 Uhr und 12:10 Uhr, wurde in der Darmstädter Str. in Groß-Gerau, Höhe eines dortigen Restaurants, ein geparkter PKW beschädigt. Der Verursacher befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug die Darmstädter Str. in Richtung Am Marktplatz und entfernte sich nach dem Anstoß unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten PKW, Farbe schwarz, entstand ein Schaden von ca. 1500EUR.

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06152-1750 an die Polizeistation in Groß-Gerau zu wenden.

