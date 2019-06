Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Auto beschädigt und geflüchtet

Seeheim-Jugenheim (ots)

Auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Bergstraße beschädigte am Dienstag (25.06.) in der Zeit zwischen 17:10 Uhr bis 18:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten grauen Opel Corsa. Ungeachtet des Unfalls entfernte sich der Verursacher. Wie hoch letztendlich der entstandene Schaden an der linken hinteren Fahrzeugseite ausfällt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Verursacher nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/95090 entgegen.

Berichterstatter: Polizeikommissar Schlüter, Polizeistation Pfungstadt

