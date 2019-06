Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hirschhorn (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht suchen die Beamten der Polizei in Hirschhorn für den Fortgang der Ermittlungen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen dem 17. und 21. Juni wurde eine schwarze Mercedes A-Klasse am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Das Auto war im Tatzeitraum auf einem Firmenparkplatz in der Hainbrunner Straße abgestellt. Der bislang noch unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06272/9305-0 entgegen.

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

