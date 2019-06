Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Beiger Motorroller "DA-Z 335" entwendet

Griesheim (ots)

Von dem Bürgersteig in der Uhlandstraße entwendeten Diebe in der Nacht zum Mittwoch (25.-26.06.) auf bislang unbekannte Weise einen beigen Motorroller "DA-Z 335" der Marke Honda. Wie hoch letztendlich der entstandene Schaden ausfällt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des beigen Zweirades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Griesheim (06155/8385-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell