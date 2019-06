Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Mit 2,04 Promille am Steuer ertappt

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Dieburg (ots)

Für einen 53 Jahre alten Mann endete eine Polizeikontrolle am Dienstagnachmittag (25.6.) auf der Wache in Dieburg. Zeugen hatten die Polizei verständigt, als ihnen der Fahrer mit seinem Lastwagen "Im Gelfengarten" auffiel. Umgehend verständigten sie die Beamten, die den 53-Jährigen daraufhin kontrollierten. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte den Wert von 2,05 Promille an. Der Beschuldigte wurde zur Polizeistation gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen und auch die Nacht musste der zur Verhinderung von weiteren Straftaten in der Zelle verbringen. Zudem stellten die Ordnungshüter den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell