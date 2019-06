Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Anhänger und Bagger gestohlen/Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein am Mainufer unter der Mainbrücke abgestellter Kippanhänger samt darauf abgestelltem, gelbem Kompaktbagger der Marke Wacker-Neuson im Wert von insgesamt rund 30.000 Euro, gerieten in der Zeit zwischen Mittwoch (19.06.) und Montag (24.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter überwanden auf bislang nicht bekannte Weise das Schloss an der Deichsel des Hängers und transportierten die Beute anschließend ab.

An dem silberfarbenen Anhänger des Fabrikats Pongratz ist das Kennzeichen GI-US 260 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Anhängers samt Bagger geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

