Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fenster aufgehebelt und Beute gemacht

Darmstadt (ots)

Ein Fenster eines Restaurants im Haardtring hielt am Montagmorgen (24.06.) den Hebelversuchen von Einbrechern nicht stand. Über diese gelangten die Eindringlinge in der Zeit zwischen 1 Uhr und kurz nach 6 Uhr in die Räumlichkeiten und erbeuteten Geld. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute und hinterließen einen Gesamtschaden von rund 1000 Euro. Die Beamten der Ermittlungsgruppe City suchen Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Einbrechern geben können (06151/969-0).

