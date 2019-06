Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Mosbach: Baggerschaufel von Anhänger gestohlen

Schaafheim (ots)

Eine etwa 600 Euro teure Baggerschaufel geriet in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (19.06.) und Montagmorgen (24.06.) in das Visier von Dieben. Ihre Beute entwendeten die Täter von einem Anhänger, der auf einem Parkplatz einer Merzweckhalle in der Gartenstraße abgestellt war. Zum Abtransport nutzten sie womöglich ein geeignetes Fahrzeug. Zudem wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass mindestens zwei Personen an der Tat beteiligt sein mussten. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder zum Verbleib der Baggerschaufel geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg zu melden (06071/9656-0).

