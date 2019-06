Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher lösen Alarm aus und flüchten

Darmstadt (ots)

Mehrere Hundert Euro erbeuteten zwei Einbrecher am frühen Dienstagmorgen (25.06.) aus einem Autohaus in der Frankfurter Landstraße. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Um kurz vor 5 Uhr flüchteten die Einbrecher, bei denen es sich um einen Mann sowie eine Frau handeln soll, in Richtung Arheilgen. Dies konnte eine aufmerksame Zeugin beobachten. Zudem wirkten beide jung und sollen von schmaler Statur gewesen sein. Bekleidet war einer der Täter mit einer weißen und langen Jogginghose sowie mit einer schwarzen Kapuzenjacke. Der Zweite trug eine enge schwarze Hose mit einem dunklen Kapuzenshirt. Zudem soll die Frau akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Außerdem führte sie einen dunklen Stoffbeutel mit sich. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell