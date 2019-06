Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizist angefahren und verletzt

30-Jähriger stellt sich bei der Polizei

Viernheim (ots)

Ein 51 Jahre alter Polizist wurde bei einem Einsatz am Dienstagmorgen (25.06.) verletzt. Gegen 9.30 Uhr suchte der Polizeioberkommissar zusammen mit seiner Streifenkollegin im Rahmen von Ermittlungen das Anwesen eines 30-Jährigen auf. Gegen den Viernheimer besteht seit Ende Mai ein Fahrverbot, in dessen Zuge sein Führerschein sichergestellt werden sollte. Als die Streife die Anschrift in Viernheim erreichte, wollte Tatverdächtige gerade mit seinem Auto losfahren. Die Beamten stoppten den 30 Jahre alte Mann. Unvermittelt gab er jedoch wieder Gas, erfasste den 51-jährigen Beamten und ergriff die Flucht. Der Polizeioberkommissar erlitt bei dem Zusammenstoß Prellungen und Abschürfungen und kam in ein Krankenhaus. Der Flüchtige stellte sich am Mittag bei der Polizei. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet

