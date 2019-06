Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal/ Hüttenthal: Schneller als erlaubt

Lediglich ein Auto ohne Beanstandung

Mossautal (ots)

Bei der einstündigen Geschwindigkeitskontrolle der Polizei in Hüttenthal, auf Höhe der dortigen Molkerei, waren am Montag (24.6.) 14 von 15 Autos zu schnell. Zehn Wagenlenker waren in der 50er Zone mit Geschwindigkeiten von bis zu 69 km/h gemessen worden und wurden von Beamten der Polizeistation Erbach mit Bußgeldern geahndet. Bei vier Autofahrern, die 71 km/h und mehr auf dem Tacho hatten, wurden Anzeigen erstattet. Sie müssen mit mindestens 70 Euro Strafe und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Das nüchterne Ergebnis hat auch zur Folge, dass die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen fortsetzen wird.

