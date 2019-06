Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbrecher am Vormittag aktiv

Heppenheim (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Weißen Rain" sind am Montag (24.6.) zwischen 10 Uhr und 11 Uhr Einbrecher zugange gewesen. Die Täter verschafften sich den Zutritt durch ein aufgebrochenes Fenster im Erdgeschoss und durchliefen alle Räume, auch die Wohnungen im Obergeschoss. Nach ersten Ermittlungen sind die Täter wohl mit Schmuck und Bargeld geflüchtet. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Wer Beobachtungen zu der Tat gemacht hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

