Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Haus durchwühlt

Einbrecher in der Hagenstraße

Bensheim (ots)

Für Wertsachen haben Kriminelle im Laufe des Montags (24.6.) ein Einfamilienhaus in der Hagenstraße durchwühlt. Noch steht nicht fest, ob was gestohlen wurde. Die Täter drangen zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr über die aufgebrochene Terrassentür ins Haus ein.

Wer fremde Personen in dem Bereich beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 7060.

