Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 11-Jähriger Radfahrer an Fußgängerampel von Auto erfasst

Rüsselsheim (ots)

Ein 11 Jahre alter Junge, der am Montagmorgen (24.06.) gegen 8.00 Uhr mit seinem Fahrrad, von der Frankfurter Straße kommend, den Rugbyring an einer Fußgängerampel überquerte, wurde hierbei von einem in Richtung Raunheim fahrenden 37-jährigen Autofahrer erfasst.

Der 11-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Bein sowie Schürfwunden zu. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Zeugen, soll der Autofahrer das Rotlicht an der Ampel missachtet haben. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

