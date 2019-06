Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: 3, 1 Promille

Polizei beschlagnahmt Führerschein

Mörlenbach (ots)

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr haben Beamte der Polizeistation Heppenheim gegen einen 42 Jahre alten Mann aus Mörlenbach Anzeige erstattet. Der zuvor durchgeführte Alkoholtest zeigte eine Wert von 3,1 Promille an. Ein Arzt führte eine Blutentnahme für das bevorstehende Strafverfahren durch. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Die Polizei wurde am Montagabend (24.6.) gegen 21.50 Uhr von Zeugen verständigt. Der 42-Jährige fiel in seinem Auto am Rathausplatz auf.

