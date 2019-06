Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Riedbahn: Beim Stehlen erwischt

Ein Dieb flüchtet mit Beute

Weiterstadt (ots)

Auf Kleidungsstücke im Wert von circa 85 Euro sahen es am Montagabend (24.06.) zwei Diebe ab. Kurz vor 20 Uhr versuchten die beiden Täter mit ihrer Beute aus einem zweistöckigem Bekleidungsgeschäft, welches sich in einem großen Einkaufszentrum befindet, zu flüchten. Dabei erwischte sie der Ladendetektiv und konnte einen der beiden Langfinger schnappen, während sein Komplize mit der Beute entkam. Hinweise zu dem Flüchtigen, werden die weiteren Ermittlungen ergeben müssen. Bei dem festgehaltenen Mann handelt es sich um einen 18-Jährigen aus Pfungstadt, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen suchen weitere Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell