Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt - Zwei Verletzte beim Brand in einer Gaststätte

Pfungstadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (25.06.) kam es im Industriegebiet Pfungstadt zu einem Brand in einer Gaststätte. Um 03:20 Uhr bemerkte der Pächter der Gaststätte den Brand, alarmierte die Feuerwehr und begann zu löschen. Die eingesetzten Feuerwehren aus Pfungstadt und Pfungstadt-West konnten den Brand im Thekenbereich zügig löschen und die Räumlichkeiten belüften. Der 50-jährige Pächter und seine 41-jährige Ehefrau wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im unteren, fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Brand von einem elektrischen Gerät im Thekenbereich aus. Ein technischer Defekt wird vermutet. Die Ermittlungen dauern an. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell