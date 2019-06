Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Autoaufbrüchen

Weiterstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (23.-24.06.) gerieten zwei Autos der Marke BMW in das Visier von Dieben. Über eine Seitenscheibe gelangten die Täter in die Fahrzeuge, die in der Käthe-Kollwitz-Straße nebeneinander geparkt waren. Abgesehen hatten es die Kriminellen auf die fest verbauten Navigationssysteme, Lenkräder sowie auf die Tachometer. Wie hoch letztendlich der dadurch entstandene Schaden ausfällt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Beute geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell