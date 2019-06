Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Zwei Mercedessterne gestohlen

Pfungstadt (ots)

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt suchen Zeugen, die Hinweise zu Diebstählen von Mercedessternen geben können. Am Sonntag (23.6.) montierten Diebe in der Zeit zwischen 1 Uhr und 17 Uhr einen Mercedesstern mit integriertem Abstandssensor im Gesamtwert von etwa 500 Euro von einem in der Straße "Auf dem Kapellberg" geparkten weißen Mercedes ab.

Auch in der Straße "Im Götzhain" kam es in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (22.06.) und Sonntagnachmittag (23.06.) zu einem Diebstahl eines Mercedessterns, der von einem schwarzen Mercedes stammte.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Verbleib der beiden Sterne geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt zu melden (06157/9509-0).

