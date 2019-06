Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Polizei beendet Drogenfahrt

Groß-Umstadt (ots)

Wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie das Fahren unter Drogeneinflusses wird sich ein 43-jähriger Mann aus Groß-Umstadt verantworten müssen. Der 43-Jährige geriet am Samstagabend (22.06.) gegen 20 Uhr in der "Breiten Gasse" in das Visier einer Streife der Polizeistation Dieburg, nachdem dieser beschleunigte, als er den Streifenwagen bemerkte. Nach einer kurzen Verfolgung hielt der Mann von sich aus an einer Bushaltestelle in der Straße "Raibacher Tal" an. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bei dem Fahrer reagierte positiv auf Amphetamin und Kokain. Zudem konnten bei ihm Haschisch sowie ein weißes Pulver, wobei es sich um Speed handeln könnte, sichergestellt werden. Die Fahrt endete für den Mann aus Groß-Umstadt auf der Polizeistation, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell