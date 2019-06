Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schulgebäude mit Farbe beschmiert

Darmstadt (ots)

Mit schwarzer Farbe haben Vandalen den Eingang einer Schule in der Hochstraße beschmiert. Die Tatzeit dürfte nach ersten Erkenntnissen zwischen Samstagabend (22.6.), 17 Uhr und Sonntag (23.6.) 10 Uhr liegen. Auf rund 100 wurde der verursachte Schaden derzeit geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden von der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

