POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Fahrradladen

Bargeld gestohlen

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag (23.-24.6.) in einen Fahrradladen in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Goethestraße eingebrochen. Die Kriminellen hebelten die Eingangstür des Geschäftes auf und begaben sich im Verkaufsraum auf die Suche. Dort wurden sie fündig und entwendeten Bargeld aus der Ladenkasse. Unerkannt traten sie die Flucht an.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt alles Sachdienliche unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

