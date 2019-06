Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mit Soft-Air-Waffe verletzt?

Polizei ermittelt & sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben am Samstagabend (22.06.) einen 57-Jährigen und seine 48 Jahre alte Begleiterin vermutlich mit einer Soft-Air-Waffe verletzt. Gegen 21.45 Uhr befanden sich die beiden Lampertheimer im südwestlichen Bereich des Stadtparks, als sie plötzlich im Gesicht und am Rücken einen Schmerz verspürten. Die Verletzungen, unter anderem Hautrötungen und eine kleine Blutung, wurden ärztlich betreut und die Polizei alarmiert. Aufgrund erster Ermittlungen und der Art der Verletzungen wird derzeit von einer Soft-Air-Waffe als Ursache ausgegangen. Eine Fahndung im Stadtpark verlief jedoch noch ohne Erfolg. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 bei den Ermittlern der Polizei in Lampertheim zu melden.

