Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Ober-Nauses: Motorradfahrer verletzte sich nach Ausweichmanöver

Otzberg (ots)

Zum Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten der Polizeistation Dieburg weitere Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Mittwoch (12.06.) gegen 17.20 Uhr auf der Kreisstraße 112 ereignete. Ein Auto geriet zwischen Ober-Nauses und Pfirschbach auf die Gegenfahrbahn, sodass ein 20-jähriger Motorradfahrer ausweichen musste und daraufhin in den rechten Straßengraben rutschte. Ungeachtet des Vorfalls setzte der Unfallverursacher seine Fahrt weiter fort. Bei dem Ausweichmanöver verletzte sich der 20-Jährige leicht. Vorsorglich wurde er zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Wer diesen Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Auto geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei zu melden.

