POL-DA: Erbach: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Erbach (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag (23.06.) haben Beamte der Polizei in Erbach die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 23.40 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und teilten mit, dass ein 25-Jähriger im Bereich der Oberen Marktstraße verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen kam es zwischen dem Mann aus Nürnberg und mindestens drei Männern zu einer Auseinandersetzung. In diesem Zuge verletzte ein Täter den 25 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer im Bereich der Achsel.

Das verletzte Opfer kam mit einem ebenfalls verständigten Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach Zeugenhinweisen soll das Trio mit einem rot-braunen Auto vom Tatort geflohen sein. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeistreifen einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Aufgrund seiner Alkoholisierung, 0,87 Promille, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Die Ermittlungen zu seiner genauen Tatbeteiligung, den Komplizen sowie den Hintergründen dauern an. Die Ermittlungsgruppe hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und weiß Näheres zu den Beteiligten oder dem Fluchtwagen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

