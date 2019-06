Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bensheim-Gronau: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bensheim (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019 kam es in der Zeit von 02:00 Uhr bis 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Märkerwaldstraße. Ein dort ordnungsgemäß geparkter grauer VW Polo wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug durch Auffahren auf das geparkte Kraftfahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Schaden von ca. 1000EUR. Der Polizei liegen in diesem Zusammenhang Hinweise auf einen Traktor, als auch auf eine Kleinkraftrad-Roller der Marke Vespa mit einem Versicherungskennzeichen vor. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher, zum Unfallhergang oder zu einem der beiden genannten Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bensheim unter Tel.: 06251 / 84680 in Verbindung zu setzen.

