Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Kassenhäuschen und Kiosk aufgebrochen

Bad König (ots)

Das Freibad in der Schwimmbadstraße geriet in der Nacht zum Sonntag (22.-23.6.) in den Fokus von Kriminellen. Auf der Suche nach Beute brachen die Täter gewaltsam das Fenster des Kassenhäuschens sowie den Rollladen des Kiosks auf. Dabei verursachten sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro und erbeuteten aus dem Verkaufsraum Getränke, Lebensmittel und Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Erbach (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06062/9530, alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

