Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Getränkemarkt zweimal im Visier von Kriminellen

Kelsterbach (ots)

Gleich zweimal geriet ein Getränkemarkt im Langer Kornweg in den zurückliegenden Tagen in das Visier von Kriminellen.

In der Nacht zum Samstag (22.06.) drangen die Täter gewaltsam durch die Eingangstür in das Gebäude ein und ließen anschließend Zigaretten und alkoholische Getränke mitgehen. Sie richteten zudem einen Schaden von rund 1000 Euro an.

In der Nacht zum Montag (24.06.) schlugen ungebetene Besucher dort erneut zu. Auch diesmal verschafften sich die Einbrecher durch die Eingangstür Zugang in den Markt. Was genau entwendet wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0.

