Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrolle mit Folgen

Polizeibeamte stellen Drogen sicher und leiten Verfahren ein

Darmstadt (ots)

Beamte des 1. Polizeireviers haben am Samstagabend (22.6.) einen 30-Jährigen vorläufig festgenommen und Rauschgift in seiner Wohnung sichergestellt. Kurz vor 24 Uhr hatten die Polizisten den Mann und seine beiden männlichen Begleiter in der Kasinostraße kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 30-Jährige keine Ausweispapiere bei sich trug. Hierzu gab er an, diese zu Hause zu haben, und erklärte sich bereit, sich in seiner Wohnung gegenüber den Beamten auszuweisen. Beim Betreten seiner Wohnung stießen die Beamten jedoch nicht nur auf seinen Ausweis, sondern stellten in diesem Zusammenhang auch rund 36 Gramm Haschisch, 0,2 Gramm Amphetamine, elf Verpackungstüten und eine Feinwaage sicher. Nun wird sich der Beschuldigte in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell