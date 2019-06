Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Unbekannter fügt Pferd wiederholt Schnittverletzungen zu/Polizei ermittelt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Wie der Polizei ist erst jetzt bekannt wurde, hat ein Unbekannter einem Pferd im Bereich einer kleinen Stallanlage in der Nähe des Erlenhofes im Hundweg, wiederholt Schnittverletzungen im Bereich des Genitalbereichs zugefügt.

Die erste Tat ereignete sich bereits in der Zeit zwischen dem 7. und 10. Juni. Hier wurde ein Schnitt festgestellt. Eine weitere Tat erfolgte dann in der Zeit zwischen dem 12. und 13. Juni. Das Tier wurde hierbei mit sechs weiteren Schnitten verletzt. Die Polizeistation Bischofsheim hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell