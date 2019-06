Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Personalienfeststellung endet mit Ermittlungsverfahren

Polizeibeamte nach Widerstand leicht verletzt

Darmstadt (ots)

Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, bei dem ein Polizist leicht verletzt wurde, muss sich ein 23-Jähriger aus Darmstadt zukünftig strafrechtlich verantworten.

Am frühen Samstagmorgen (22.6.) hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert, nachdem sie von dem jungen Mann und einem weiteren männlichen Begleiteter auf dem Luisenplatz belästigt und beleidigt wurde. Noch am Ereignisort traf die hinzugeeilte Streife des 2. Polizeireviers auf die beschriebenen Männer und kontrollierte das stark alkoholisierte Duo. Dabei verweigerte der 23-Jährige der Überprüfung indem er seinen Ausweis nicht herausgab und einem Beamten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht schlug. Dabei wurde der Ordnungshüter leicht verletzt und musste in einem Rettungswagen ärztlich versorgt werden. Der anschließende Fluchtversuch des Beschuldigten endete mit seiner Festnahme und schlussendlich auf der Polizeistation. Dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

