Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Anhänger gestohlen/Polizei sucht verdächtigen Transporter mit BIN-Kennzeichen (GG-PD 27)

Bischofsheim (ots)

Ein auf einem Firmengelände in der Dresdener Straße abgestellter, für den Transport von Fahrzeugen vorgesehener Plateauanhänger der Marke Blyss, geriet in der Nacht zum Montag (24.06.) gegen 4.00 Uhr in das Visier eines Kriminellen. Am Anhänger ist das Kennzeichen GG-PD 27 angebracht.

Zeugen beobachteten, dass ein vermummter Unbekannter zur Tatzeit mit einem weißen Transporter auf das Gelände fuhr, den Anhänger ankuppelte und anschließend in Richtung A 60 flüchtete. Am Transporter soll sich ein auffälliger Rammbügel befinden. Bei dem Autokennzeichen des Sprinters handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um ein Nummernschild des Landkreises Mainz-Bingen (BIN).

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

