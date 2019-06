Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Polizei sucht flüchtenden Motorradfahrer

Höchst (ots)

Nach einem Unfall am Freitag (21.6.) auf der Landesstraße 3106, sucht die Polizei einen Motorradfahrer, der einen Unfall verursacht hatte und ohne anzuhalten weiterfuhr. Bei dem Unfall, gegen 13.45 Uhr, prallte ein schwarzer Mercedes gegen die Leitplanke, nachdem er dem Zweiradfahrer, der in Richtung Höchst unterwegs war, auswich. An dem Auto ist ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden.

Der Unbekannte geriet in einer Kurve mit seinem Motorrad auf die Fahrspur des 34-jährigen Autofahrers. Der geflüchtete Biker trug einen orangefarbenen Helm mit schwarzem Muster und einem verspiegelten Visier. Seine schwarze Jacke war an der Vorderseite grün. Der verantwortliche Fahrer sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Höchst. Telefon: 06163 / 9410.

