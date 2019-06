Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Offenes Fenster lockt Diebe an

Laptop von Schreibtisch entwendet

Darmstadt (ots)

In einem Studentenwohnheim im Lichtwiesenweg hat ein noch unbekannter Täter am frühen Samstagmorgen (22.6.) sein Unwesen getrieben. Zwischen 3 Uhr und 3.45 Uhr nutzte der Dieb ein offenstehendes Fenster, zerstörte das Fliegengitter und schnappte sich ein in Griffweite liegendes Laptop. Mit seiner Beute suchte er unerkannt das Weite.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell