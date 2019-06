Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kind angefahren - Glück im Unglück

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (23.06.) befuhr eine 76-jährige Frau aus Darmstadt mit ihrem Peugeot 206 den verkehrsberuhigten Bereich in der Bergstraße im Ortsteil Seeheim. In Höhe des dortigen Eiscafés rannte plötzlich ein knapp vierjähriges Kind aus Seeheim, welches sich bei den Eltern am Fahrbahnrand aufhielt, auf die Fahrbahn und wurde zunächst nur leicht vom heranfahrenden Pkw erfasst. Aufgrund einer nun völlig falschen Reaktion der Fahrzeugführerin, die Brems- und Gaspedal verwechselte, fuhr diese noch über die Beine des Kindes. Eine spätere Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass wie durch ein Wunder das Kind außer Schürfwunden keine weiteren Verletzungen davontrug. Berichterstatter: POK Klentzky, Pst. Pfungstadt

Burkhard Benkelberg, PHK und Polizeiführer vom Dienst

