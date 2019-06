Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gras-Ellenbach: Lagerhalle auf Gelände des Sägewerkes in Vollbrand ++Erstmeldung++

Gras-Ellenbach (ots)

Aktuell steht eine Lagerhalle auf dem Gelände des Sägewerkes in Gras-Ellenbach in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Da es in der Vergangenheit bereits zu Bränden auf dem Gelände gekommen war, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen bereits aufgenommen! Es wird nachberichtet.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

