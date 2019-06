Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: POL-DA: BAB Südhessen: Stark alkoholisierte Fahrer mit Sattelzügen auf der Autobahn unterwegs

Am Samstagabend (22.06.) konnten auf der A5 und der A67 im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Südhessen zwei Trunkenheitsfahrten osteuropäischer Lkw-Fahrer beendet werden. Aufmerksame Zeugen meldeten gegen 20 Uhr über Notruf einen Sattelzug mit Kennzeichen aus dem Kreis Kehl. Dieser fuhr zeitweise in Schlangenlinien über zwei Fahrspuren der A5 und konnte durch eine Streife der Autobahnpolizei schließlich kurz nach dem Darmstädter Kreuz auf dem Standstreifen angehalten werden. Der 53-jährige Fahrer aus Rumänien fiel bei dem Atemalkoholtest mit 2,06 Promille leider deutlich durch. Dieser Wert wurde jedoch noch durch einen 43-jährigen Mann aus Polen überboten. Um 22:30 Uhr fiel einem Zeugen dessen unsichere Fahrweise auf der A67 bei Pfungstadt auf. Der Fahrer des Sattelzuges mit polnischer Zulassung konnte auf einem Parkplatz kurz nach Gernsheim gestellt und kontrolliert werden. Ergebnis: 3,18 Promille beim Atemalkoholtest. Beide Fahrer müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten wofür Sie jeweils eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld hinterlegen mussten. Außerdem wurden die Führerscheine einbehalten und jeweils eine Blutentnahme durchgeführt.

